العثور على جثمان غريق قرية البعيرات بعد 43 يوماً فى النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر، فى العثور على جثمان المتوفى على حسان على إبن قرية البعيرات بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وذلك بعد مرور 43 يوماً على غرقه فى نهر النيل عقب سقوطه من معدية الأهالى خلال التنقل من الغرب للشرق.

وفى هذا الصدد، صرح همام أحمد همام إبن قرية البعيرات، إنه من الله على أبناء القرية بعثور رجال المسطحات المائية على جثمان إبن بلدتهم المرحوم علي حسان علي، وهى تطفو علي سطح نهر النيل ما بين الميناء السياحي وكوبري الأوبرا بعد مرور 43 يوما من غرقه، وتم نقل الجثمان لمستشفى القرنة المركزي وتم تشييع جثمانه من قبل الأهالى فى جنازة مهيبة.

ويضيف ويقول همام أحمد، لـ"اليوم السابع"، إنه تم العثور على الجثمان بعدما قام عدد كبير من كبار وشباب القرية بعمل أكبر تجمع لإقامة صلاة الغائب على روح الفقيد الذي لقي ربه غرقاً في نهر النيل منذ أسابيع مضت، وذلك إثر سقوطه من معدية الأهالي التي تربط بين البر الغربي والشرقي للأقصر، وقام الأهالى بقراءة ختمة قرآن على روحه عقب صلاة الغائب.

وكان قد نجح أهالى قرية البعيرات التابعة لمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، فى إنقاذ شابين سقطت سيارتهما داخل ترعة البعيرات، حيث هرع الأهالي بالقفز داخل الترعة عقب إنحراف إحدى العجلات وسقوط السيارة فيها وبداخلها شابين، ونجحوا فى إنقاذهما من الترعة من الموت المحقق، وتم نقلهما لمستشفى القرنة المركزى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم انتشال السيارة من الترعة بمعرفة رجال مركز ومدينة القرنة.



أهالي قرية البعيرات بالأقصر يؤدون صلاة الغائب علي متوفى



صلاة الغائب علي متوفى غرقاً فى النيل بالأقصر



صلاة الغائب علي متوفى غرقاً فى النيل بقرية البعيرات