وأضاف المتحدث- حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مسئول السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي سيمثل الصين في الاجتماعات، المقرر انعقادها في جاكرتا بدلا من تشين جانج .

ولم تفصح الخارجية الصينية عن تفاصيل الحالة الصحية لوزير الخارجية، الذي قد غاب عن سلسلة من الأحداث والاجتماعات الدبلوماسية، خلال الأسبوعين الماضيين .