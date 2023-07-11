"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمى فقط

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه تم رفع الرايات الخضراء على الشواطئ الشرقية اليوم بعد هدوء الأمواج واعتدال الطقس، فيما استمر رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمى فقط نظرا لارتفاع الأمواج.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باعتدال حالة الجو وهدوء ارتفاع الأمواج الذى يصل من 1.5 إلى 2 متر وهدوء نسبى فى سرعة الرياح، يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر فيما عدا الأماكن التى يرى مراقبو الشواطئ أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين فيتم منع النزول بها.

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة في المنطقة الأمنة والتى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة" "اللايف جاكيت" حال عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ

7. مراعاة الأطفال و عدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب إلى مسافات عميقة بالبحر.

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

10. حال وجود غريق، يتم استدعاء المنقذين، والاتصال بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

11. حال وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام، السرايا العام ، ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ، وشاطئ اسكندر.