"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تعلن انتشال جثمان غريق كليوباترا

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، انتشال جثمان غريق كليوباترا، حيث تم العثور على الجثمان وانتشاله من منطقة كامب شيزار، فيما تم رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئ الإسكندرية، اليوم بعد هدوء الأمواج واعتدال الطقس.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باعتدال حالة الجو وهدوء ارتفاع الأمواج الذى يصل من 1.5 إلى 2 متر وهدوء نسبى فى سرعة الرياح يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر، فيما عدا الأماكن التى يرى مراقبو الشواطئ أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين فيتم منع النزول بها.

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه.

وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة فى المنطقة الأمنة والتى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة ب لوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"، " اللايف جاكيت" فى حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ

7. مراعاة الاطفال وعدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات فى الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب إلى مسافات عميقة بالبحر.

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالى فى المياه.

10. فى حالة وجود غريق، يتم استدعاء المنقذين، والاتصال بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

11. فى حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازى للشاطئ يمينا أو يسارا.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامى العام، السرايا العام، ايناس حقى، اسحاق حلمى، ابو هيف المميز، وشاطئ اسكندر

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى (احجز كرسيك على البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكترونى