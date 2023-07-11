"الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات بقيمة 66.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الأسمية خلال شهر أبريل الماضي، وبلغت 134 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 15.5 مليار جنيه، مقارنة بـ213 موافقة خلال شهر أبريل من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 12.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 37.1%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 24.3%.

ووزعت الموافقات بين 128 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس+زيادة رأس المال) شركات بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2023 مقابل 208 موافقة بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2022 بنسبة انخفاض 38.5% في عدد الموافقات، 75.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 5 موافقات بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال شهر أبريل عام 2023 مقارنة مع 5 موافقات بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2022 وانخفاض بنسبة 18.5% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل لعام 2023 بلغت 881 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 66.1 مليار جنيه، مقارنة بـ1118 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 71.3 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 21.1%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 7.3%.

ووزعت الموافقات بين 842 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 43.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل لعام 2023 مقابل 1085 موافقة، بقيمة 56.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 5.4% في عدد الموافقات، وبنسبة 22% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 30 موافقة بقيمة 12 مليار جنيه مقارنة مع 28 موافقة بقيمة 12.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 92.6% في عدد الموافقات وبنسبة 2.7% بقيمة التأسيس.