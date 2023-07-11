(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثى تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.