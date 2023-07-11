فيلنيوس (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الثلاثاء، على قوة ومتانة الناتو عقب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

وشدد بايدن ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج قبيل انطلاق قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ـ على أهمية قيادة ستولتنبرج للحلف خلال هذه الفترة التي وصفها بـ"الهامة" على مستقبل انضمام المزيد من الدول إلى الناتو لا سيما دولة السويد. وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعتقد أن لديه القدرة على العمل والمساهمة في انهيار الحلف، ولكنه فشل في ذلك".

من جانبه، أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي قبيل انطلاق قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اتفاق دول الناتو على مسألة انضمام السويد إلى الحلف، مشددا في الوقت نفسه على وقوف ودعم دول الأعضاء في الناتو لأوكرانيا.

وأوضح ستولتنبرج أن قمة الناتو في فيلنيوس تعد فرصة سانحة ورسالة واضحة لدعم أوكرانيا والمضي قدما فيما يتعلق بمسألة انضمام كييف إلى الحلف، كما أنها توجه رسالة أخرى بشأن الاستثمار في الدفاع بشكل أكبر وذلك من خلال التعهد زيادة حجم الاستثمارات حتى تصل إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ، في ختام كلمته، إلى زيادة بعض الشركاء والحلفاء حجم الإنفاق في مجال الدفاع بنسبة وصفها بـ"المرتفعة جدا"، دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى في هذا الصدد.