وشدد بايدن ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج قبيل انطلاق قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ـ على أهمية قيادة ستولتنبرج للحلف خلال هذه الفترة التي وصفها بـ"الهامة" على مستقبل انضمام المزيد من الدول إلى الناتو لا سيما دولة السويد. 

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعتقد أن لديه القدرة على العمل والمساهمة في انهيار الحلف، ولكنه فشل في ذلك". 