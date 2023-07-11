موسكو (أ ش أ)

اتهمت الرئاسة الروسية "الكرملين" دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" بإظهار موقف مناهض لروسيا أثناء قمة الحلف فى فيلنيوس .

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء:"إن ممثلي دول "الناتو" يظهرون موقفا مناهضا لروسيا عشية قمة الحلف في ليتوانيا " . وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان عقد القمة بالقرب من حدود روسيا يسبب توتر:"مضمون هذه القمة بدأ بإظهار موقف قوي مناهض لروسيا، والذي نراه من خلال تصريحات وخطب ممثلي جميع الدول الأعضاء في الحلف " . وتابع:"أن المهم هو مضمون هذا الحدث وليس مكان وقوعه، سواء كان قريبا أو بعيدا عن الحدود الروسية"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل قمة لتحالف يعتبر روسيا هي خصمه وعدوه والمناقشات في هذه القمة ستتم في هذا السياق . وأوضح بيسكوف أن بلاده تراقب هذه القمة بعناية شديدة وتُخضع تصريحات المشاركين فيها لتحليل معمق من أجل اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان أمن روسيا.

كما قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، إن انضمام أوكرانيا المحتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يمثل تهديدا خطيرا للأمن الأوروبي، وعلى من يتخذون مثل هذه القرارات أن يدركوا ذلك.

وأضاف بيسكوف معلقا على إمكانية انضمام أوكرانيا السريع إلى الناتو: "من المحتمل أن يكون هذا خطيرا جدا على الأمن الأوروبي وهذا ينطوي بالفعل على مخاطر كبيرة للغاية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ورفض المتحدث الرئاسي الروسي التعليق على مدى واقعية خطة الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الناتو.

وقال بيسكوف إنه من الضروري انتظار قرارات محددة، مضيفا "حتى الآن لا يمكننا إلا أن نذكر الاختلافات في الأساليب التي تتبعها بعض الدول الأعضاء في الحلف بشأن هذه القضية وسنتعرف في الأيام المقبلة على وجهة النظر التي ستسود".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 420 جنديا أوكرانيا وإحباط 9 هجمات لقوات كييف خلال 24 ساعة.

وذكرت الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الدفاعات الجوية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من نوع "سو-25"، واعترضت 3 صواريخ بريطانية الصنع، كما تم اعتراض صاروخ أمريكي من طراز "هيمارس"، وإسقاط 9 مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية.

وأوضحت أن المعارك في محور دونيتسك أسفرت، عن مقتل حوالي 250 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية، فيما استهدف سلاح الجو الروسي تجمعات القوات الأوكرانية في محور كراسنو-ليمان، فيما صد سلاح المدفعية 3 هجمات للعدو على هذا المحور، وبلغ حجم الخسائر في صفوف قوات كييف أكثر من 100 جندي.

وأشارت الدفاع الروسية، أن نيران المدفعية أصابت نقاط تجمع القوات الأوكرانية، وتم القضاء على أكثر من 20 جنديا وتدمير عربتين مدرعتين، وشاحنات ومحطة رادار مضاد للبطاريات، ولقي أكثر من 50 جنديا أوكرانيا مصرعهم في محور خيرسون وتم تدمير أسلحة ومعدات عسكرية بينها مدافع تسلمتها كييف من دول غربية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن قوات "فاجنر"، التي ستصل إلى أراضي جمهورية بيلاروس، ستشارك في تدريب القوات المسلحة البيلاروسية.

وقال بيان مقتضب للدفاع البيلاروسية، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: إن القوات المسلحة البيلاروسية تنوي الاستفادة من خبرات قوات "فاجنر" وتبادل هذه الخبرات معها".

وأضاف بيان الدفاع البيلاروسية: "مع وصول ممثلي مجموعة "فاجنر" ونشرهم في ميادين التدريب في بلادنا سنستفيد من خبراتها، حيث من المقرر إيلاء اهتمام خاص لطريقة وأسلوب العمليات القتالية للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس"، مشيرا إلى أن قوات "فاجنر" ستشارك في تدريب القوات المسلحة البيلاروسية.