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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:58 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
 
 
ومحاول المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية ، السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
 
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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