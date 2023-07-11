الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه فى كفر الشيخ

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة للقانون.

كشفت التحريات قيام المتهم بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ3 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.