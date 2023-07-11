الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات فى حملات أمنية بدمياط

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا) وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة – رأس البر) ..

أسفرت جهودها عن تحقيق عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (عدد 7 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .