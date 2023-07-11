الحبس عامين مع الشغل لعامل و3 شهور لشقيقته لإحداثهما عاهة لشخص فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ع" عامل، بالحبس سنتين مع الشغل كما عاقبت شقيقته "ن.ا.ع" بالحبس 3 شهور مع الشغل، لاتهامهما بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ج.ا " بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى عليه بالضرب متحدثين إصابته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.