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التعليم: صور الأسئلة المتداولة لمادة الديناميكا لاختبار العام الماضى

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 09:27 ص
التعليم: صور الأسئلة المتداولة لمادة الديناميكا لاختبار العام الماضى امتحانات - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت عددا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) صباح اليوم، مؤكدا أن هذه الصور تعود لامتحان العام الماضي وليس لها أي صلة بامتحان اليوم.
 
وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
 
 

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