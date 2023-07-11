اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى ينظمان ورشة عمل للتعريف بإجراءات مشتريات البنك

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:38 م
التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى ينظمان ورشة عمل للتعريف بإجراءات مشتريات البنك جانب من الورشة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل تدريبية للتعرف على إجراءات التعاقد والمشتريات الخاصة بالبنك والتي تتضمن إجراء عمليات المناقصات، وتخطيط وتنفيذ عمليات المشتريات،  بحضور أكثر من 60 مشاركًا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في مصر.
 
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق بين الجهات المصرية المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لضمان لتحقيق النتائج المرجوة من تلك المشروعات، وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها.
 
bb25f4b5-86d9-4419-8854-75ad97db1721
 
وترتبط جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية 3.6 مليار دولار، وهي مخصصة لمشروعات تنموية مختلفة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
 
وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع الاستراتيجي الحديد للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
 

التعاون الدولي

رانيا المشاط

بنك الاستثمار الأوروبي

التنمية الاقتصادية



الموضوعات المتعلقة

التعاون الدولي تُشارك فى مراسم تفعيل مبادرة "تميز المعلم"

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:33 م

اليوم.. "خارجية النواب" تبحث أداء وزارات "الخارجية والهجرة والتعاون الدولى"

الإثنين، 10 يوليو 2023 08:00 ص

وزيرة التعاون الدولي تُشارك فى الدورة 19 بمؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED

الأحد، 09 يوليو 2023 06:36 م

الهجرة غير الشرعية طريق الموت الممهد.. "الهجرة الدولية": أكثر من نصف وفيات العالم إثر رحلات الموت من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ومطالب أممية بالتعاون الدولي لإيجاد حلول دائمة لطرق الهجرة الأخطر والأكثر فتكا

السبت، 01 يوليو 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة