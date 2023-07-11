وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون صابرينا سينج ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "واشنطن ملتزمة بالتحليق و الابحار الآمن والمسؤول في أي مكان يسمح به القانون الدولي"، مؤكدة أن المزاعم بيونج يانج تبقى حتى الآن مجرد اتهامات فقط.

من جانبه، حث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على الامتناع عن كافة الإجراءات التصعيدية ضد بلاده، مكررا الدعوة لها إلى الانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة.

وكانت كوريا الشمالية قد اتهمت أمس الاثنين، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوي، وهددت بإسقاط أي طائرات تجسس أمريكية تدخل أراضيها.

ومن جهتها، نفت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية مزاعم بيونج يانج بتوغل طائرة تجسس أمريكية في مجالها الجوي، ووصفتها بأنها "غير صحيحة".

