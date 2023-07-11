الانتهاء من تنفيذ مشروعات مرافق بالغربية بنسبة 100% ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب عبد الحليم سالم

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ العديد من مشروعات المرافق سواء الصرف الصحى أو مياه الشرب في محافظة الغربية، حيث انتهت شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح بقيادة المهندس نشأت مرسى ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من إنهاء كافة الأعمال بنسبة 100% .

تتضمن الأعمال التي تم الانتهاء منها فى محافظة الغربية الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى ( سنبو الكبرى -دمنهور الوحش - كفر شاهين - كفر نواى- سبطاس)، ومشروع الصرف الصحى لعزب( البحيرى -حسان عبد الغفار - منشأة الصباحى -الصعيدى -الشهاوى- سمير ذو الفقار - الخشاب ) مركز زفتى- محافظة الغربية وذلك بنسبة 100% لخدمة مئات الالاف من المواطنيين في تلك القرى والتوابع .

كما بدأت الشركة العمل في مشروع بمحافظة بنى سويف حيث يتم مشروع محطة معالجة قمن العروس بطاقة 15 الف م3/يوم والصرف الصحى لقرى (أنفسط -ونا -القس - ابويط ) محافظة بنى سويف بتكالفة تزيد على 600 مليون جنيه.

وفى محافظة الفيوم يتم تنفيذ مشروع صرف صحى توسعات محطة معالجة صرف صحى قصر الباسل بطاقة 10/15 ألف م3/ يوم وصرف صحى قريتى ( الحامدية – قصر الباسل ) وتوسعات محطة معالجة صرف صحى عتامنه المزارعة بطاقة 20/30 ألف م3/يوم وصرف صحى قرى ( الغابة – منشأة حلفا – مطول – بحر أبوالمير- منشأة صبرى –خلف – عتامنه المزارعة – اهريت الغربية – الحسينية – الونايسة- منشأة ظافر- منشأة سيف النصر ) مركز اطسا بمحافظة الفيوم.