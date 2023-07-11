اعترافات المتهم بالشروع في قتل طالب بالمقطم: "الفلوس السبب.. وندمان"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اعترف المتهم بالشروع في قتل طالب في المقطم بالقاهرة، بأن خلافات مالية وقعت بينه والضحية، تطورت لمشاجرة، استخدم فيها فرد خرطوش وشرع في قتل المجني عليه، معربا عن ندمه جراء ما اقترفت يداه.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على طالب مستخدماً سلاح نارى مما أدى إلى إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (طالب ، مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه.

بالانتقال وسؤال (والده، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من (نجله وأحد الأشخاص) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب باستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقـــه وبحوزتــه (السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار) وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة.