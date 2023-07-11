اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:00 ص
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استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء لتوفر المعروض

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:00 ص
استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء لتوفر المعروض لحوم ارشيف
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء، مع توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى ما بين 230 و 290 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.
 
وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 250 و 400 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 280- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 300 و 350 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 300 و 400 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 250 و 350 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 290 و 320 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 230 جنيها، والكبدة المستوردة بين 160 جنيها إلى 190 جنيها.
 
وكثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

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