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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:32 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 16997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3128 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 20666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7121 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 3400 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5034 نقطة.

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