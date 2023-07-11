ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 16997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3128 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 20666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7121 نقطة.