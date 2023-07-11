اليوم السابع
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إنشاء 13 بارتشين ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير ترعة المريوطية.. التفاصيل

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:00 ص
إنشاء 13 بارتشين ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير ترعة المريوطية.. التفاصيل مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية
كتبت - مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة تفاصيل النقاط الخدمية الجديدة الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية، والتي تمتد من شارع الهرم وحتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.
 
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير وتأهيل وتغطية ترعة المريوطية شهد ضمن مرحلته الأولى إنشاء ما يقرب من 21 بارتشين لمطاعم وكافيهات ومحال تجارية.
 
وأشار أن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد تنفيذ حوالي 13 بارتشين جديدا ذات طابع حضاري لمطاعم ومحال تجارية، مؤكدا أن المشروع يستهدف النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة به والقضاء على الفوضى والعشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق إضافة جمالية لهذه المواقع، ويجذب المستثمرين ويساهم غي توفير فرص عمل.
 
يذكر أن ترعة المريوطية تشهد ضمن أعمال المرحلة الثانية تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 مترا، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

ترعة المريوطية

الجيزة

محافظة الجيزة

بارتشين

تطوير ترعة المريوطية



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