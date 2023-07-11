إعلان ضوابط وشروط تحويلات الطلاب بين المدارس فى الدقهلية.. اعرف التفاصيل

الدقهليه شريف الديب

بدأت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فى استقبال طلبات التحويل للطلاب بين المدارس ( حكومية / تجريبي / خاصة)، وقد تم وضع ضوابط لتلك التحويلات والتى بدأت من أول شهر يوليو حتى منتصف شهر أغسطس القادم، طبقاً للكتاب الدوري.

وقد تم وضع عدد من الشروط وهي..

1- ( 4) استمارات تحويل تأخذ موافقة المدرستين..

2 - ( 2 ) صورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب

3 - أو توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري + صورة منه.

4 - أو قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل للأم من الأب + صورة منهما.

5 - إقرار تحويل على القائم بالتحويل +صورة منه..

ثانيا :

1 - تقوم المدرسة المحول إليها الطالب بتجميع طلبات التحويل وعمل كشف مجمع بها من أصل وصورة

وإرسالها إلى الإدارة لإعتمادها من لجنة التحويلات ثم استلامها

2 - يرفق مع كل طلب تحويل صورة من استمارة التحويل وصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب أو صورة من التوكيل الخاص أو من قرار الولاية التعليمية للقائمين بالتحويل وصورة من إقرار التحويل.

وقد أكدت المديرية أن القائم بالتحويل الأب فقط أو توكيل خاص منه لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري أو الأم التي لديها قرار ولاية تعليمية على أبنائها أو توكيل من الأب.