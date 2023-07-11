إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على الطريق الزراعي غرب مزلقان قرقارص بمركز أسيوط في محافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بحدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى نقل على الطريق الزراعي غرب مزلقان قرقارص بمركز أسيوط فى محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز أسيوط، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية "رقم 5189 ي ط أ"، ومقطوره تابعة لشركة التعاون للبترول تحمل لوحات معدنية رقم "9127 ي رع"، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص هم، محمود سيد محمد ، مصطفي شوقي سيد، ومريم هاني كميل، سيد علي سيد، مصطفي عامر حسانين ، ‏ميلاد حنين نان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.