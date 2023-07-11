إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشى

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين عائلتين في مدينة بني عبيد شمال محافظة الدقهلية، وذلك بسبب خلافات الجيرة المستمرة بينهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بحارة الجمايلة، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بني عبيد لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بحارة الجمايلة بمدينة بني عبيد، وأسفرت عن وقوع 3 إصابات بجروح متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.