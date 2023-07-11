إصابة شقيقين في سقوط سقف غرفة بعقار في المنصورة

الدقهليه شريف الديب

أصيب شقيقان بجروح وكسور وذلك إثر سقوط سقف غرفة باعلي عقار مكون من 6 طوابق بشارع الشكة الجديدة بمدينة المنصورة وجرى استخراج المصابين بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخلاء المبني وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي غرب المنصورة محافظة الدقهلية.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء ، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سقف غرفة اعلى سطح عقار كانن بشارع السكة الجديدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ ومسئولى حي غرب المنصورة وجرى عمل كردون أمنى حول العقار .

وبالفحص تبين أن العقار مكون من ارضى وستة طوابق على مساحه ٧٠ متر تقريباً - مأهول بالسكان عدا الطابق السادس ملك "وصفى بركات زكى"، وسقوط سقف غرفة أعلی سطح العقار على مساحة 4 متر فى 4 متر تقريباً " استئجار كلًا من: هاني حسن احمد حسن 49 عامًا، نقاش مما ادي الى سقوط جزء من سقف غرفة بالطابق السادس على مساحة " 3 متر × 4 متر تقريباً " والمتواجدة اسفل الغرفة الاولى .

وتسبب الحادث في اصابة كلا من "مستأجر الغرفة"، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقة " تامر "48 عامًا، عامل، بجرح قطعي بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى استخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية من الغرفة و نقلهما الى مستشفى المنصورة الدولى.