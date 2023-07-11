إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات جيرة بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات الجيرة نتج عن المشاجرة إصابة ترزى ونقاش بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهما للمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بوجود مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين تم ضبط طرفى المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بوجود مشاجرة ومصابان بناحية بندر طهطا / دائرة قسم طهطا حيث تبين أنها بين كل من " طرف أول " عمرو ا ا ح 40 سنة ترزي مصاباً " بجرح تهتكي بفروة الرأس " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ،ونجل شقيقه محمد ص ا ا - 23 سنة عامل.

وبين " طرف ثان " محمود ك ع ا 33 سنة نقاش مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه كسر بقاع الجمجمة " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.