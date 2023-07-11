إجراءات أمنية تُطيح بـ4.9 مليون من مستخدمي شبكات المحمول فى نيجيريا

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أدت إجراءات التحقق الأمني من هويات مستخدمي خطوط المحمول في نيجيريا إلى تراجع عدد مشتركي شبكات المحمول في نيجيريا خلال الأشهر الخمسة الأولى في العام الجاري بواقع 95ر4 مليون مشترك.

فبحسب الهيئة الوطنية للاتصالات في نيجيريا بلغ عدد مشتركي خدمات المحمول 93ر220 مليون مشترك حتى نهاية مايو الماضي، وذلك مقابل 88ر225 مليون مشترك في يناير 2023.

وتنص إجراءات التحقق الأمني على ضرورة مطابقة حملة خطوط المحمول في نيجيريا لشخصياتهم الحقيقية وهو ما تطلب استدعاء عشرات الملايين من حملة خطوط المحمول إلى شركات الاتصالات المحمولة النيجيرية بصحبة بطاقاتهم الشخصية للتحقق منهم.

جاءت تلك الإجراءات في إطار استراتيجية تعزيز الأمن القومي النيجيري ومكافحة الإرهاب التي تتبناها حكومة نيجيريا ومن بينها أمن الاتصالات ووسائلها التي تبين استخدام المتطرفين المسلحين في حركة بوكو حرام بشمال نيجيريا وعصابات سرقة النفط في جنوب البلاد لها كوسيلة اتصال أو ابتزاز أو إحداث تفجيرات.

كانت أعداد مشتركي المحمول في نيجيريا قد بلغت ذروة ارتفاعها في فبراير 2023 مسجلة 84ر226 مليون مشترك ثم عادت الأعداد إلى التراجع المتدرج شهريا حتى مايو الماضي وذلك في أسرع تراجع يشهده سوق الاتصالات النيجيري منذ العام 2021.

كما تراجعت نسبة كثافة انتشار خطوط الهاتف المحمول في نيجيريا لكل مائة مواطن من 51ر118% في يناير الماضي إلى 91ر115% في مايو 2023.

كانت رئيس نيجيريا قد عينت نوهي ريبادو في منصب مستشار شئون الأمن القومي مطلع الشهر الجاري في إطار تجديد دماء شاغلي المناصب الأمنية والعسكرية العليا في البلاد، وعلى أثره شهدت نيجيريا عددا من الإجراءات المتلاحقة لملاحقة مسلحي بوكو حرام في شمال البلاد ومافيا سرقة النفط في جنوبها من فلول حركة تحرير دلتا النيجر /ميند/ وكذلك حملات ضارية لملاحقة المتورطين في وقائع فساد مالي واقتصادي.