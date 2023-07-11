أمين عام الناتو: ملتزمون بدعم أوكرانيا عسكريا وحصولها على عضوية الحلف

وقال الأمين العام لحلف شمال الاطلنطى " الناتو " ان القمة التى بدأت اعمالها اليوم فى فيلينوس عاصمة ليتوانيا تعد قمة تاريخية بعد موافقة الدول الاعضاء فى الحلف على انضمام السويد كعضو كامل العضوية فيه ، واصفا انضمام السويد بأنه خير لتركيا – التى تحفظت فى السابق على ذلك – و سائر بلدان منطقة البلطيق و كافة اعضاء الناتو بما فى ذلك ليتوانيا البلد المضيف للقمة .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده ستولينبيرج بمقر انعقاد قمة الناتو التى بدأت اليوم و تمتد الى الغد ، وأكد على أن القمة هى رسالة دعم و مساندة واضحة لأوكرانيا مشيرا الى ان ان الحلف " لن تخيب أمل الشعب الاوكرانى فى الحصول على الدعم العسكرى اللازم لتحرير مزيد اراضيه ..... " .

وحول طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف قال أمينه العام " اعتقد ان دول الحلف سيرسلون رسالة ايجابية واضحة خلال القمة بشأن تقدم مسار حصول اوكرانيا على عضوية الحلف .... " .

واقترح الأمين العام للناتو حزمة ثلاثية الإجراءات لمزيد من الدعم العملى لاوكرانيا يستغرق تنفيذها عدة أعوام في اطار برنامج لدمج منظومات التسليح و الدفاع الاوكرانية فى منظومات التشغيل المتبادل مع قوات حلف شمال الاطلنطى ، و بحسب أمين عام الناتو فإن التزام اوكرانيا بتلك الحزمة سيسارع من خطوات تقاربها مع حلف شمال الاطلنطى و سيعزز علاقات اوكرانيا سياسيا و المؤسسية مع " مجلس الاطلنطى " .