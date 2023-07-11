وقال وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس، على هامش قمة حلف شمال الأطلنطى "ناتو" فى فيلنيوس، إن الحزمة الجديدة "خدمت أولويات أوكرانيا: الدفاع الجوي والدبابات والمدفعية"، بحسب موقع "ذا لوكالة" الإخباري في نسخته المعنية بألمانيا.

وأوضح أن المساعدات الجديدة التي تقدر قيمتها بنحو 700 مليون يورو تشمل قاذفتين لنظام صواريخ باتريوت، و40 حاملة أفراد مشاة مدرعة من طراز Marder، و25 دبابة ليوبارد 1، بالإضافة إلى 20 ألف طلقة مدفعية و5 آلاف ذخيرة دخان.

كانت ألمانيا قد أعلنت بالفعل في مايو الماضي عن حزمة أسلحة جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو لأوكرانيا، قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان المسؤولون الألمان قد وعدوا بتقديم تعهدات عسكرية كبيرة جديدة خلال قمة حلف شمال الأطلسى (ناتو) المقامة حاليا في ليتوانيا، إلا أنهم أوضحوا استمرار ترددهم في الموافقة على طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ كروز طويلة المدى من طراز Taurus.