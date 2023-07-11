أفضل 6 مشروبات صديقة لمرضى السكرى ..أبرزها عصير الطماطم والشاى

كتبت ميرفت رشاد

عندما تتطلع إلى خفض نسبة السكر في الدم ، قد يكون من الواضح أن تتجنب المشروبات المحلاة بالسكر ، مثل الصودا ، وعصير الفاكهة ، وعصير الليمون والشاي الحلو ، وإليك أهم المشروبات الصديقة لمرضى السكرى ، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

1. الماء



المعروف أن الماء لأنه خالٍ من السعرات الحرارية، لكنه يوفر أيضًا شيئًا مهمًا للتحكم في نسبة السكر في الدم، يرتبط شرب الماء العادي بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 6٪ ، ومن المثير للاهتمام أن الماء يزيد من حجم الدم، مما يؤدي إلى إطلاق حمض أميني يؤثرعلى تنظيم نسبة السكر في الدم.

2. القهوة



سواء كنت تتناول فنجانًا من الكافيين أو منزوع الكافيين، تظهر الدراسات أن شرب القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، تدعم المركبات النباتية ، في القهوة صحة الخلايا في الكبد والبنكرياس، مما يحمي من نمو الكبد الدهني ويحافظ على وظيفة الأنسولين (منظم رئيسي لسكر الدم).

3. الشاي الأسود



الشاي مشروب مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري ومضاعفات مرض السكري، تساعد مركبات الشاي في تحسين مقاومة الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، تُجرى معظم الأبحاث حول الشاي الأسود والشاي الصيني بالإضافة إلى الشاي الأخضر، لذا اختر تلك الأصناف إذا كنت تهدف إلى خفض نسبة السكر في الدم، ومثلما هو الحال مع القهوة ، قلل من إضافة السكر (بما في ذلك العسل).

4. الشاي الأخضر



إذا كنت تفضل طعم الشاي الأخضر، فقد حان الوقت لتحضير كوب على البخار، تبين أن تناول الشاي الأخضر يقلل بشكل طفيف من مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ، قد يمنع الكاتيكين الموجود في الشاي بعض امتصاص الكربوهيدرات أثناء الهضم ، وقد يحسن أيضًا من استقلاب الجلوكوز ، ويمكن أن يقلل الإجهاد التأكسدي، وكل ذلك قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

5. الحليب



على الرغم من أن بدائل الحليب قد تكون عصرية، إلا أن البروتينات الموجودة في حليب البقر قد تساعد في خفض استجابة جلوكوز الدم بعد تناول وجبة في الأشخاص المصابين بداء السكري ومن لا يعانون منه ، تعمل هذه البروتينات ، بما في ذلك الكازين ومصل اللبن، على إبطاء عملية الهضم وتحسين استجابة الأنسولين، وبالتالي يكون لها تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم.

6. عصير طماطم



للحصول على مشروب صديق للسكر في الدم مع الكثير من النكهة ، ارتشف عصير الطماطم، قد تساعد الألياف الموجودة في الطماطم على إبطاء عملية الهضم، وبالتالي إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.