أطعمة ومشروبات تساعد فى التخلص من "الكرش"

كتبت فاطمة ياسر

الحصول علي بطن ممسوح وخالية من البروز قد يكون من السهل عن طريق بعض الحيل وفقا لموقع "verywellhealth". وتعد مشكلة الكرش من أكثر الأشياء التي تؤرق العديد من الأشخاص، والذين يبحثون عن عن وجود حل لتلك المشكلة التي تشعرهم بالخجل، وأيضا تشعرهم بعدم القدرة على الحركة بشكل جيد.

والحل الأمثل للتخلص من الكرش والحصول علي بطن مسطح هو الاهتمام بنوعية الأطعمة التي تقوم بتناولها ، و عند وصولك لهدفك "البطن الممسوحة او المسطحة " فانت بذلك تساعد نفسك على حياة أكثر صحة وتحسين عملية الهضم .

بعض النصائح التي تساعدك في التخلص من " الكرش " والتمتع ببطن مسطح :

1- عليك الاكثار من تناول الماء لأنها تساعد في التخلص من السموم في الجسم ، و تساعد في عملية التخلص من الكرش .

2- الاهتمام بتناول الموز حيث انه يساعد في تحقيق التوازن الذي يحتاجه الجسم ، و ذلك لاحتوائه علي البوتاسيوم ، الذي يساعد في التخلص من الأملاح، ويحد من التعرض لاحتباس الماء في الجسم.

3- يمكنك تناول مشروب بذور الشمر الذي يساعدك في حرق الدهون حول البطن .

4- يمكنك تناول النعناع حيث إنه يساعد في التخلص من السموم في الجسم و ينظفه و يخلص من الإصابة بالانتفاخ .

5- كما ان تناولك للخيار يساعد في التخلص من الكرش ، ذلك يرجع الي احتوائه علي الالياف و ايضا لأنه منخفض السعرات الحرارية .