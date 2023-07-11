أخبار مصر.. "النواب" يوافق على مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم.

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وأشار تقرير إلى حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية و يشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

سفير فرنسا بالقاهرة: مصر لديها نفوذ دولى ولن ننسى إجلاءها لرعايانا بالسودان

قال السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، ان مصر بلد مهم فى المنطقة العربية والأفريقية وفى منطقة البحر ولديها نفوذ دولى، يدعم دورها فى حل الأزمات المحيطه بها فى المنطقة بداية من الصراع الاسرائيلى الفلسطينى، والحرب فى السودان، وسوريا وليبيا، وغيرها.

وعبر السفير عن شكر بلاده لمصر لمساعدة الرعايا الفرنسيين على العبور من السودان على ضوء الأزمة الأخيرة التى شهدتها البلاد.

الرئيس السيسى يهنئ رئيس مالاوى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثى تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوى بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

أسعار الذهب اليوم تسجل 2175 جنيها للجرام بدون مصنعية

لليوم الثاني على التوالي تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا ملحوظا في التعاملات الصباحية، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية عقب هبوطه في بعض جلسات التداول أمس إلي 2155 جنيها للجرام، في حين لا يزال هناك تذبذبا في حركة سعر الذهب في البورصة العالمية وتحركت الأونصة إلي مستويات 1924 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2486 جنيها.

عيار 21 يسجل 2175 جنيه.

عيار 18 يسجل 1864 جنيها .

الجنيه الذهب 17400 جنيه

ماكرون يقرر إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى لمساعدتها فى الدفاع عن نفسها.

جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس الفرنسى فى قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الثلاثاء، إنه يتطلع إلى انضمام السويد لحلف شمال الأطلسى "ناتو".

وأعرب بايدن عن شكره - خلال اجتماعه مع نظيره الليتوانى جيتاناس ناوسيدا قبيل بدء قمة حلف الناتو - لناوسيدا على استضافة هذه القمة التاريخية في وقت هام، قائلا: "المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الناتو الـ31 سويا ويتطلعون إلى الاجتماع قريبا جدا بـ32 عضوا بإضافة السويد".

الأهلى يبدأ إجراءات سداد غرامة أليو ديانج لرفع الإيقاف قبل القمة

بدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات سداد 220 ألف دولار للاتحاد الدولى "فيفا" قيمة غرامة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق، وقام مسئولو القلعة الحمراء بمُخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل إنهاء هذه الأزمة خلال الساعات الماضية وسداد غرامة وكيل اللاعب المالي لعدم إيقاف اللاعب المالى.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف المالى أليو ديانج لمدة 6 أشهربسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للنادي الأهلي قادما من مولودية الجزائر.

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.

محمد صلاح يعود إلى ليفربول استعدادا للموسم الجديد.. فيديو

عاد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، إلى فريقه الريدز للمشاركة فى التدريبات اليوم الثلاثاء استعداداً للموسم الجديد 2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادى ليفربول خبر عودة الملك المصري محمد صلاح إلى مركز تدريب الفريق وهو يحتضن زملاءه، معلقا عليها "لا توجد بداية أجمل لهذا اليوم، عاد الملك المصرى إلى كتيبة الريدز".

ويلتحق صلاح بجانب 13 لاعباً آخرين فى تدريبات الريدز ، قبل خوض معسكر ألمانيا الإعدادي.