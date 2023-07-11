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أبرز مسارات العائلة المقدسة فى مصر.. تعرف على دير المحرق بالمنيا

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:00 ص
أبرز مسارات العائلة المقدسة فى مصر.. تعرف على دير المحرق بالمنيا دير المحرق
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 1 يونيو من كل عام، بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى القداس بكنيسة العذراء مريم بالمعادى على ضفاف النيل.

ويعتبر دير المحرق من أبرز مسارات العائلة المقدسة فى مصر، وذلك بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من قرية مير واتجهت إلى جبل قسقام وهو يبعد 12 كم غرب القوصية.

ويشتهر هذا الدير باسم "دير العذراء مريم"، حيث تعتبر الفترة التى قضتها العائلة فى هذا المكان من أطول الفترات "6 شهور و 10 أيام" وتعتبر المغارة التى سكنتها العائلة أول كنيسة في مصر بل فى العالم كله.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير المحرق

المنيا



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