7 أطعمة هتخلصك من السيلوليت.. أبرزها العدس والموز والأفوكادو

كتبت ميرفت رشاد

كل شخص لديه "الأنسجة الدهنية"، والتي تشكل ما يقرب من 10-25٪ من إجمالي وزن الجسم، يختلف إجمالي كمية الأنسجة الدهنية في الجسم بشكل طبيعي حسب الجنس والعمر والوراثة وعوامل أخرى، فإن السيلوليت ليس دهنًا في الواقع، إنها الاستجابة الفسيولوجية الطبيعية لتخزين الدهون التي تحدث عندما تتمدد ألياف الكولاجين التي تربط الدهون بالجلد أو تتكسر أو تسحب ، مما يسمح للخلايا الدهنية أو "الخلايا الشحمية" بالانتفاخ، تتمثل الإستراتيجية الناجحة لتقليل السيلوليت في تحديد الطرق التي يمكنك من خلالها فقدان دهون الجسم وزيادة كتلة العضلات ، وإليك الأطعمة التي تساعدك في تقليل السيلوليت، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 - التوت

لا يوجد نقص في الدعم الذي يجعل تناول الفاكهة، بما في ذلك التوت الأزرق والخضروات ، مرتبطًا بانخفاض وزن الجسم.

2 - العدس

يعد العدس و"البقول" الأخرى مثل الفاصوليا السوداء أو الحمص مصادر ممتازة للألياف، كما وُجد أنها تخلق خسارة في الوزن للأشخاص الذين يستهلكونها بانتظام .

3 - الكمثرى

الكمثرى هي واحدة من أكثر الفواكه التي تحتوي على الألياف ، عند تناول حوالي 6 جرامات من الألياف لكل فاكهة متوسطة الحجم، من المحتمل أن تشعر بالرضا عن تناول كميات أقل إذا كان هذا الطعام يصل إلى وقت الوجبات الخفيفة أو وقت الوجبة .

4 - الكرنب

تم العثور على المستهلكين المنتظمين للخضروات الورقية الداكنة غير النشوية مثل اللفت ، وكذلك الخضار البرتقالية أو الصفراء العميقة، في دراسة نشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية لديهم دهون حشوية أقل من غير المستهلكين.

5 - الافوكادو

على الرغم من أن الأفوكادو أكثر كثافة في السعرات الحرارية من معظم المنتجات الأخرى ، إلا أنها قد تساعد في تحفيز فقدان الوزن، وفقًا لبحث نشر مجلة Nutrients ، فإن النساء اللواتي يتناولن الفاكهة والخضروات بانتظام ، بما في ذلك الأفوكادو ، شهدن خسارة أكبر في الوزن خلال فترة أربع سنوات مقارنة بمن لم يأكلن هذه الأطعمة .

6 - الموز

يُعرف الموز عمومًا بأنه مصدر للبوتاسيوم ، وهو معدن يرتبط بالتحكم في التورم حيث أن له علاقة عكسية بالصوديوم، يمكن أن يؤدي احتباس السوائل من تناول كميات كبيرة من الملح في النظام الغذائي إلى التورم الذي يمكن أن يزيد من ظهور السيلوليت.

7 - البطاطا الحلوة

إذا كنت تبحث عن خضروات نشوية ، فإن البطاطا الحلوة خيار ممتاز ، حيث توفر بعضًا من أقوى الفوائد الصحية ، بما في ذلك محتوى فيتامين أ الممتاز، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مما يقلل من ظهور السيلوليت المرتبط بتناول الصوديوم الزائد.