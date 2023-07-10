5 اختبارات صحية للسيدات يجب إجراؤها سنويًا

كتبت إيناس البنا

نحن نعلم أن مسحات عنق الرحم والتصوير الشعاعي للثدي ضروريان لصحة المرأة، ومع ذلك فانتى بحاجة إلى إضافة اختبارات أخرى، فمن خلال الفحص يمكننا تحديد المرض قبل أن يتطور ويصبح أكثر صعوبة في العلاج.

تخضع النساء لاختبارات فحص أكثر من الرجال بسبب البيولوجيا الإنجابية الأكثر تعقيدًا عند النساء، يوصي تقرير موقع "healthsite"، بخمس اختبارات صحية.

تصوير الثدي الشعاعي

شجع النساء على هذه الشاشة يجب أن تبدأ في سن 45 وأن تتكرر كل عامين حتى سن 74، كذلك تحدث إلى طبيبك حول الفحص إذا كان لديك تاريخ عائلي لهذه الحالة.

مسحة عنق الرحم

يتم جمع خلايا من عنق الرحم، وهو الطرف السفلي الرفيع من الرحم في الجزء العلوي من المهبل، من أجل مسحة عنق الرحم، تمنحك مسحة عنق الرحم فرصة أفضل للشفاء إذا تم اكتشاف سرطان عنق الرحم مبكرًا، الثلاث سنوات التالية حتى سن 30 بعد ذلك حتى سن 65 كل خمس سنوات.

اختبار العظام

يجب على الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر، مثل تاريخ عائلي لمرض السكري أو انخفاض مؤشر كتلة الجسم، زيارة الطبيب لإجراء فحص مبكر.

فحص السكري

اختبار مرض السكري في سن 35 حتى سن 40 ، للخضوع للفحص كل عامين على الأقل. مرة واحدة في العام بعد سن الأربعين. وفقًا للمهنيين الطبيين ، يجب فحص الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري.

فحص سرطان القولون

التحدث إلى طبيبهم حول الفحص في وقت مبكر عن 45 يجب أن يتم إجراؤه بواسطة الأشخاص المعرضين لخطر أكبر، مثل أولئك الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.