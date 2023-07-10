11 إجراء لدعم تشغيل ودمج ذوى الإعاقة من وزارة العمل.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

نفذت وزارة العمل عددا من الإجراءات لدعم تشغيل وتدريب ذوى الإعاقة، وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم، منذ إطلاق الرئيس السيسى عام 2018 عام ذوي الهمم، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018، لدمج ذوي الهمم فى سوق العمل، وتضمنت تلك الإجراءات.

1- تعيين 6 آلاف و744 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023.

2- خلال الـ6 أشهر الماضية تم حصر 14 ألف و117 منشأة من إجمالي المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي بلغت 23 ألف و645 منشأة، حيث يعمل فيها 2 مليون و109 ألفاً و820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، لبيان عدد المطلوب تعيينهم لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 ألفاً و843 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و652 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 29 الفاً و473 عاملاً.

3- المديريات ومكاتب العمل المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

4- إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

5-قامت الوزارة بتشغيل 28,244 من ذوى الهمم خلال 9 سنوات.

6- قامت الوزارة بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل.

7- تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال .

8- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم ..

9- فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخص من ذوى الهمم.

10- يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة..

11- تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.