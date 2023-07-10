وزير العمل: تطوير البنية التحتية للمركز القومي للسلامة والصحة المهنية

كتبت آية دعبس

تفقد وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الإثنين المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بميدان الحجاز، بمصر الجديدة، للوقوف على آخر مستجدات التطوير والنهوض بالمركز المتخصص في قضايا السلامة والصحة المهنية بالشرق الأوسط، والذي يعمل به 144 عاملا.

". وكان الوزير شحاتة قد زار المركز عقب توليه حقيبة وزارة العمل نهاية العام الماضى 2022، ووجه بسرعة تطوير "المناهج"، اللوائح المنظمة للمركز، وكذلك البنية التحتية، بما يسمح له بالقيام بدوره، ومهامه فى دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذى توليه الدولة المصرية أولوية كبيرة ،بإعتباره شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة، فى كافة المنشأت بحسب تصريحات الوزير شحاتة خلال "الجولة

وأكد الوزير خلال جولته اليوم على بحث إمكانية نقل مديرية عمل القاهرة من حلمية الزيتون إلى مقر "المركز"، وسرعة تحديث بعض الورش لتعظيم الاستفادة منها فى عمليات تدريب مهنى على مهن يحتاجها سوق العمل منها: الحاسب الآلي، والطاقة الشمسية، والذكاء الاصطناعي، واللغات، والخياطة والتطريز، وغيرها من المهن.

واستمع الوزير من أشرف مرزوق معاون الوزير، والمشرف العام على المركز على أخر التطورات بشأن التوجيهات الخاصة بالتطوير ،والتى حدثت خلال الفترة القليلة الماضية ومنها،تطوير البنية التحتية للمركز من خلال بعض العمليات الإنشائية حيت يجرى الآن تطوير البوابة الرئيسية لمدخل المركز لتكون واجهة تليق بإسم به،وكذلك تطوير حديقة ومدخل المركز، وأيضا تعديل اللوائح الخاصة بالعمل ،وتقيم نتائج التعديلات وكيف أثرت على أهداف و مجريات العمل وتقديم خدمة أفضل فى مجال السلامة والصحة المهنية.

وبحسب بيان صحفى عن وزارة العمل تأسس "المركز" بقرار رقم جمهورى 932 سنة 1969 تحت إسم المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى، ثم عدل بالقرار رقم 333 لسنة 2003 بإسم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ويختص" المركز" بمعاونة المنشأت على إختلاف مستوياتها فى دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات و الدعم الفنى والتدريبى فى مجالات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل , كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات فى هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوى السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية.

ويهدف المركز إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال المحاور:1- عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسى وفروعه الثلاثة " السويس - الأسكندرية - أسيوط" ،2- عقد دورات تدريبية خارجية " بالمنشآت " بناءا على طلبها ،3- اجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها،4- تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمشاركة فى المؤتمرات الخارجية التى تعقد لهذا الهدف،5- ترشيح الباحثين فى بعثات عملية وعلمية للتخصص فى مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأساليب تطبيقها ،6- نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التى تعمل فى هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها،7-كذلك تدريب مسؤولى السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت على الإشتراكات المطلوبة وتوعية العامل وصاحب العمل بتشريعات واشتراطات "الصحة المهنية " رافق "الوزير" فى الجولة : أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف العام على أعمال المركز، وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، وأحمد معروف مدير العلاقات العامة والمراسم بالوزارة، وأحمد هنيدى مدير مكتب مدير مديرية العمل بالقاهرة.