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ننشر جداول امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العام

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:18 ص
ننشر جداول امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العام جداول إمتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العام
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 /2022 "، وتبدأ 15يوليو امتحانات الدور الثانى، حيث تم إجراء التجهيزات اللازمة بالمدارس المقرر استقبالها للطلاب. 
 
وتبدأ امتحانات الدور الثانى بمحافظة القاهرة السبت القادم الموافق 15 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.
 
-امتحانات طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023
 
-امتحانات النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023   حتى الإثنين 1-8-2023 .
 
-امتحانات طلاب النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .
 
-امتحانات طلاب النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023  حتى الإثنين الموافق 1-8-2023 .
 
-امتحان طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023  حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.
 
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محافظ القاهرة

جداول امتحانات الدور الثاني

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