اليوم السابع
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نقابة الخدمات الإدارية: المجمعات الصناعية الحديثة عنصر استراتيجي لتمكين الصناعات الوطنية

الإثنين، 10 يوليو 2023 04:09 م
نقابة الخدمات الإدارية: المجمعات الصناعية الحديثة عنصر استراتيجي لتمكين الصناعات الوطنية هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أصدرت نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النشرة الدورية التقيفية الشهرية والتى جاءت تحت عنزان "العمل.. بناء وطن" مستهدفة زيادة درجات الوعى بقيم الانتماء للعمل الوطنى للعاملين بكافة مواقع الإنتاج والسير قدما نحو البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.

 

تضمنت النشرة رفض كل الشائعات وعدم الالتفات إليها حاصة تى تبث عبر قنوات غير شرعية تحمل فى طياتها مشروعات "سامة" من شأنها إعاقة استكمال العمران بالوطن الغالى، مؤكدة أن البنية الجغرافية الجديدة للوطن الغالى مصر أربكت حسابات الاعداء وسببت لهم حالة من الارتباك من حيث صعوبة الوصول لاى معلومة من شأنها قد يتم استغلالها فى اثارة الفوضى..الى جانب انها وفرت العديد من ميلاد مجتمعات عمرانية ذات تنمية صناعية وزراعية وفرت فرص عمل جديدة

 

قالت النشرة أن مقرات المجمعات الصناعية الحديثة مثل "الروبيكى' وغيرها تمثل عنصرا استرانيجيا نحو تمكين الصناعات الوطنية المغذية كما تعد مبادرة "ابدا 'انطلاقة جديدة للصناعات الثقيلة التى تقوى من دعائم ثورة التصدير النى تنتهجها مصر من أجل مستقبل افضل وجلب العملة الصعبة والاقلال من الازعاج الذى تسببه فواتير الاستيراد.

 

 


نقابة الخدمات الادارية

الجمهورية الجديدة

الروبيكى

ابدا



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