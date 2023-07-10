نصائح للتعامل مع نزلات البرد خلال فصل الصيف

بسبب الجلوس أمام التكيف والمراوح يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الطرق المؤدية لعلاج نزلات البرد خلال فصل الصيف، وفقا لموقع "everydayhealth".
أعراض نزلات البرد في الصيف أكثر شدة من فصل الشتاء، ومن هذه الأعراض التالي:
- آلام الجسم.
- الخمول.
- العطس.
- ألم الحلق.
- السعال.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
وقدم التقرير بعض الطرق التي تساعد علي التغلب على هذه الأعراض، ومنها:
-أخذ القسط الكافي من النوم، لأن هذه الحيلة تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوي، ولذا عليك النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات.
- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والحديد والزنك، لتقوية الجهاز المناعي، كالبرتقال، والكيوي والليمون.
- شرب كمية وفيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالسوائل أي الخضروات كالخيار والخس.
- تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف أي الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي.
- تناول المشروبات الدافئة، مثل اليانسون، لأنها تساهم في تهدئة الأعراض ومساعدة الجهاز المناعي على محاربة العدوى.
وحث التقرير أنه في حالة استمرار الأعراض بعد اتباعك للنصائح السابق ذكرها، عليك الذهاب للطبيب للوضع خطة العلاج التي تساعدك كبير في العلاج بأسرع وقت.
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