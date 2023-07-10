نصائح للتعامل مع نزلات البرد خلال فصل الصيف

- العطس.

- ألم الحلق.

- السعال.

وقدم التقرير بعض الطرق التي تساعد علي التغلب على هذه الأعراض، ومنها:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

-أخذ القسط الكافي من النوم، لأن هذه الحيلة تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوي، ولذا عليك النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والحديد والزنك، لتقوية الجهاز المناعي، كالبرتقال، والكيوي والليمون.