ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ 41 سفينة بضائع فى 48 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتم دخول وخروج عدد 59 سفينة خلال 48 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 41 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2660 حاوية مكافئة.



وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 193 ألف طن تقريبا، خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.