اليوم السابع
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مواد محظور حملها على القطارات وتعرضك للغرامة تعرف عليها.. إنفوجراف

الإثنين، 10 يوليو 2023 02:00 م
مواد محظور حملها على القطارات وتعرضك للغرامة تعرف عليها.. إنفوجراف مواد محظور حملها على القطارات
كتب سيد الخلفاوى

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حذرت هيئة السكة الحديد ركابها من حمل عدة أشياء محظور صعودها على القطارات، وذلك حفاظا على سلامة الركاب، اهمها المواد القابلة للاشتعال، وهى اسطوانات الغاز والوقود، أو الثنر، أو السولار.
 
وحذرت من التدخين على القطارات حفاظا وحرصا على صحة وسلامة الركاب، وفرضت الهيئة غرامات على المخالفين، مثل غرامة حمل اي مواد قابلة للاشتعال 420 جنيه، أو غرامة حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليه لائحة الطرود 420 جنيه.
 
ويعرض اليوم السابع الغرامات التى تفرضها هيئة السكة الحديد، على الركاب الذين يخالفون قواعد الأمن والسلامة بقطارات ومحطات السكة الحديد، التي تصل أعلى غرامة فيها لـ420 جنيه، نتعرف عليها فى النقاط التالية.. 
 
1. النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو الأماكن غير المخصصة لذلك 50 جنيه.
 
2. العبث بالمعدات والاجهزة الخاصة بالقطارات اوتعطيل حركاتها علي الخطوط 200 جنيه.
 
3. الركوب علي اسطح القطارات اوبين وحداتها او في اي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب او مسير القطارات للخطر 200 جنيه.
 
4. حمل اي مواد قابلة للاشتعال 420 جنيه.
 
5. القاء المخلفات أو أوراق أو البصق داخل المحطات او القطارات 50 جنيه.
 
6. ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة 50 جنيه في المكيف، و20 جنيه في المميز.
 
7. حمل الاثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة اوالاذيولاينطبق عليه لائحة الطرود 420 جنيه.
 
8. العبور من غير الاماكن المخصصة لعبور المشاة 50 جنيه.
 
9. دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها بدون تذكرة او من غير الاماكن المخصصة لذلك 50 جنيه.
 
مواد محظور حملها على القطارات (1)
مواد محظور حملها على القطارات (1)

مواد محظور حملها على القطارات (2)
مواد محظور حملها على القطارات (2)

مواد محظور حملها على القطارات (3)
مواد محظور حملها على القطارات (3)

 


القطارات

غرامات السكة الحديد

السكة الحديد

تذاكر القطار

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