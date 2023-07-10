اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 01:54 م
أكرم القصاص
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مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة شمال الهند

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:47 م
مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة شمال الهند أمطار غزيرة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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أفادت تقارير إعلامية فى الهند اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التى أخذت تهطل على عدة مناطق شمال البلاد مؤخرا إلى 19 قتيلا.
 

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت العديد من الطرق والمباني في المدن والبلدات، مشيرة إلى أنها تسببت أيضا في ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان البعض.
 

وتوقع مسئولو الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في ولايات "هيماشال براديش" و"أوتارانتشال" و"البنجاب" و"هاريانا" و"جامو وكشمير" و"راجستان" و"نيودلهي" والمناطق المجاورة لها خلال اليومين المقبلين.


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