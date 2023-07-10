مصرع عاملين وإصابة آخرين بصعق كهربائى فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عاملين مصرعهما وأصيب آخرين، نتيجة إصابتهما بصعق كهربائي أثناء صيانة بالوعة صرف في إحدى قرى أطفيح وتم نقل الضحايا إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في قرية بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي، خلال العمل في بالوعة صرف وصيانتها، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أطفيح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.