مصرع طفل نتيجة سقوطه في بحيرة المنزلة أثناء عمله بمركب صيد رفقة والده

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، بغرق طفل داخل بحيرة المنزلة أثناء عمله مع والده علي مركب صيد السمك.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع الطفل يوسف عبودة صلاح فودة،غرقا نتيجة سقوطه في المياة، وتمكن الأهالي من انتشاله قبل وصول القوات، وتم نقله لمنزل أسرته، وشيع أهالي قرية ليسا الجمالية جثمان الطفل من مسجد فودة الجديد، وتم دفنه في مقابر أسرته.