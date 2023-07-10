اليوم السابع
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مصرع طفل نتيجة سقوطه في بحيرة المنزلة أثناء عمله بمركب صيد رفقة والده

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:32 م
مصرع طفل نتيجة سقوطه في بحيرة المنزلة أثناء عمله بمركب صيد رفقة والده اسعاف - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقي طفل مصرعه غرقًا في بحيرة المنزلة، بعدما سقط داخل المياه أثناء عمله مع والده على مركب صيد، وتم انتشال الجثمان وتسليمه لذويه، لدفنه بمسقط رأسه بمقابر ليسا الجمالية، بمحافظة الدقهلية.

 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، بغرق طفل داخل بحيرة المنزلة أثناء عمله مع والده علي مركب صيد السمك.
 
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع الطفل يوسف عبودة صلاح فودة،غرقا نتيجة سقوطه في المياة، وتمكن الأهالي من انتشاله قبل وصول القوات، وتم نقله لمنزل أسرته، وشيع أهالي قرية ليسا الجمالية جثمان الطفل من مسجد فودة الجديد، وتم دفنه في مقابر أسرته.

 


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