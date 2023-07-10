مصرع طفلة صدمتها سيارة بسوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها، عقب اصطدام سيارة بها بناحية قرية ونينه الشرقية دائرة مركز ومدينة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لحين توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى أخميم المركزى يفيد بوصول طفلة رضيعة إلى المستشفى جثة هامدة ادعاء اصطدام سيارة بها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة اصطدام سيارة بالطفلة ث . خ . م تبلغ من العمر سنتين بناحية قرية ونينه الشرقية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى وبسؤال أهلية الطفلة أفادوا أنه أثناء للهو الطفلة بالشارع إصطدمت بها السيارة.

تم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيد لاستخراج تصريح الدفن اللازم.