اليوم السابع
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مصرع طفلة إثر سقوطها من علو بالشرقية

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:17 ص
مصرع طفلة إثر سقوطها من علو بالشرقية جثة
الشرقية ــ فتحية الديب

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لفظت طفلة فى السادسة من عمرها أنفاسها الأخيرة، إثر سقوطها من الطابق الثالث بنطاق مركز الحسينية فى محافظة الشرقية.


البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول" صفاء م " 6 سنوات مقيمة دائرة مركز صان البحرية جثة هامدة، إثر اصابتها بكسور متعددة  ونزيف بالمخ وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفلة  التى أودت بحياتها إثر سقوطها من من علو بالمنزل، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.


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