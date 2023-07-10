اليوم السابع
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مصرع ربة منزل وإصابة ابنها بحالة تسمم عقب تناولهما طعاما فاسدا فى سوهاج

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:25 ص
مصرع ربة منزل وإصابة ابنها بحالة تسمم عقب تناولهما طعاما فاسدا فى سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 49 سنة مصرعها، بينما أصيب ابنها بحالة إعياء وقيء وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وكلاهما يقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب سوهاج، وذلك على إثر تناولهما طعاما فاسد بالمنزل تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة ربة منزل وإصابة ابنها بدائرة مركز شرطة العسيرات، إثر تعرضهما لتسمم غذائى بالمنزل، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وتبين من خلال التحريات والفحص والمعاينة ورود إشارة من مستشفى العسيرات المركزي لمركز شرطة  العسيرات تفيد بوصول كل من هناء ف م ع 49 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز "جثة هامدة" وابنها "حسين. ا. ح .ا" 19 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مصاباً "حالة إعياء وقيء" وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي ادعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال المصاب وشقيقه المدعو "أحمد. ا. ح. ا" 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية حدوث إصابة المذكورين والتي أدت لوفاة الأولى، عقب تناولهما طعاما فاسدا معدا بالمنزل منذ فترة، ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.


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