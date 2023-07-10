اليوم السابع
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مصادر بالنقل: القطار السريع الإقليمى بدورين

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:40 م
مصادر بالنقل: القطار السريع الإقليمى بدورين القطار السريع الإقليمى
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أكدت مصادر بوزارة النقل، أن القطار الإقليمى الجارى تصنيعه لمصر ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيلها قريبا، سيكون بدورين، وهو قطار من نوع " ديسيرو"، حيث انتهت شركة سيمنس الألمانية من تصنيع أول قطار إقليمي سيعمل في مصر، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة ومن المقرر أن يعمل ضمن مشروعات القطار السريع بالخط الأول من السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية، للتوقف بمراكز المحافظات.
 
وأضافت المصادر، أنه يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع، وقطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمي، وقطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع. 
 
وينشر "اليوم السابع" أنواع وأشكال القطارات التى ستعمل داخل مشروع القطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذه بمصر وتنقسم لثلاث أنواع كل نوع يعمل في خدمة معينة "قطار فائق السرعة يقف في المحافظات فقط"، و"قطار اقليمى يقف في المراكز والمدن"، و"قطار بضائع للربط بين مناطق التصنيع والإنتاج بمناطق التصدير".
 
أنواع القطارات السريعة:
-يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع.
-قطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمي.
-قطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع. 
-ويتم تنفيذ 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكل المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم. 

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