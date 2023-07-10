مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بقنا

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالفتاح، مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي، وفريق المتابعة بالوزارة، عددا من المستشفيات المختلفة بالمحافظة سواء العامة، المركزية ، النوعية ، التأمين الصحي وكذا المستشفيات الخاصة، برفقة الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية ومدير الطب العلاجي.

وقال تاوضروس، إن الجولة هدفت إلي الوقوف علي سير العمل بتلك المنافذ والتزام تلك المستشفيات بتعليمات الوزارة في تطبيق أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمترددين عليها من المواطنين، كما استمرت جولة الفريق الوزاري في تفقد عدد من الوحدات الصحية بمراكز المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات الوقائية بها من التطعيمات واللقاحات الدورية وخدمات تنظيم الأسرة المختلفة بها.

وأوضح مدير مديرية الشئون الصحية، أن الفريق تابع سير العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة 100 يوم صحة ، الكشف عن سرطان الثدي، الأنيميا والتقذم، الأمراض المزمنة، الأم والجنين، وطمئن علي سير العمل بتلك المبادرات وحصول المواطنين علي الخدمات المجانية المقدمة لهم من خلال تلك المبادرات.

وعقد اجتماع بعد المرور على منافذ الخدمة، بجميع مديري المستشفيات والإدارات الصحية والإدارات الفنية لمناقشة نتائج المرور علي منافذ الخدمة الطبية، وذلك بهدف الوقوف علي التحديات المختلفة ووضع خطط الإصلاح وتقديم الدعم اللازم لتلك الإدارات بما يتوائم وجودة الخدمة الطبية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين من أبناء المحافظة.