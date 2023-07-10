مذكرة تفاهم بين هيئتى الدواء المصرية والرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا

كتب ـ وليد عبد السلام

وقعت هيئة الدواء المصرية ، مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، وذلك بمقر السفارة المصرية ببريتوريا بدولة جنوب أفريقيا.

واستقبل السفير، أحمد الفاضلي، سفير جمهورية مصر العربية بجنوب أفريقيا، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة بويتوميلو سميت - الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، والوفدين المرافقين لهما، وقام بالتوقيع على المذكرة من الجانبين السادة رئيسي الهيئتين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم سبل التعاون المشترك والاعتماد المرجعي المتبادل بين الهيئتين؛ لكونهما كيانين تنظيميين رائدين بالقارة الإفريقية، كما تستهدف دعم احتياجات جنوب أفريقيا من المستحضرات الطبية المصرية، وخاصة مستحضرات فيروس سي ومضادات الفيروسات، وذلك في ضوء نجاح التجربة المصرية في توفير مستحضرات محلية الصنع عالية الجودة.

وأكد الدكتور تامر عصام، أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لوضع رؤية موحدة، وتنسيق الحوار الفعال بين الدول الأفريقية لتبادل الخبرات في مجال الرقابة على المستحضرات الدوائية ، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية الداعمة للعمل الأفريقي.

وأوضحت الدكتورة بويتوميلو سميت، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، أن مذكرة التفاهم هي الأولى التي توقعها جهتها مع هيئة تنظيمية وطنية في أفريقيا؛ مما يعكس حرص الهيئة الجنوب أفريقية على التعاون، وتبادل المعرفة والخبرات مع نظرائها الأفارقة؛ حيث أن بناء القدرات الرقابية في القارة أمر بالغ الأهمية؛ لأنه سيضمن قوة العمليات التنظيمية والرقابية في قطاع الدواء، وجودة وأمان وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية المتداولة داخل القارة.

وأعرب سفير مصر بجنوب أفريقيا، عن سعادته البالغة لتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أنها تساعد على إزالة حاجز غير جمركي رئيسي لتسهيل التجارة بين البلدين في قطاع الأدوية، وبالتالي تعزيز العلاقات بينهم، وأن المسؤولية تقع الآن على عاتق مجتمعات الأعمال ذات الصلة في كلا البلدين لتحقيق أقصى استفادة من هذا التطور المهم.

على هامش مراسم التوقيع؛ عقد رئيس هيئة الدواء المصرية لقاءات عدة مع كبار مسئولي الهيئة الجنوب أفريقية، والتي تناولت المناقشات الخاصة بإبرام الاتفاقية وإدخالها حيز التنفيذ.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع الدول الأفريقية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء، ودعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.